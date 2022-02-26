中國駐烏克蘭大使館今天（26日）再發通知。《南方都市報》報導，為確保在烏中國公民人身安全，中國駐烏克蘭大使館領僑處即日起啟動為中國公民遠程辦理旅行證的緊急支持。此前一天，中國駐烏克蘭大使館發佈消息，準備分批包機接返有關事宜，開始人員登記。

2月26日的通知提到，請具有新頒旅行證或護照丟失緊急辦理旅行證需求的申請人（或監護人）將所需全部材料拍照或掃描後發送至郵箱（[email protected]），電子文檔必須完整清晰，郵件標注「中國公民應急辦理旅行證（申請人中文姓名）」。除常規材料外，須包括申請人電子證件照，為節約審核時間，請一次就上傳全部材料，且不要重複發送，以免影響辦證進程。

通知稱，如果是為未成年人辦理，未成年人即為申請人，須一併提供申請人和監護人（父母一方或雙方）一同出鏡的視頻。同時，因身份證件的嚴肅性，請務必確保未成年人出生日期、中文姓名及其漢語拼音標注正確且與出生證相符。

通知還稱，大使館將在按批次完成製證後，根據安全形勢在使館官網領事服務欄目提前發佈取證名單和取證日期。請申請人耐心等待領取通知發佈，並做好安全防範。

除旅行證緊急支持業務外，簽證、公證、認證、結婚登記、護照換發等均暫停。

近日，俄烏緊張局勢持續受到全球關注。目前在烏克蘭的中國公民約6000人，含中資企業、留學生和華僑等，主要分布在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。

2月25日零時，中國駐烏克蘭大使館發佈消息指出，當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，我在烏公民和中資企業處於較高安全風險，為準備分批包機接返有關事宜，已開始人員登記，持台胞證的台灣民眾也可以申請搭乘撤僑包機。