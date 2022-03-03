男約女網友吃飯情不自禁伸手摸頭 卻遭女方撂人痛打

31歲卓姓男子透過網路，結識20歲林姓女網友，雙方相談甚歡，並於日前相約在西門町吃飯，卓在過程中情不自禁，伸手摸了林女頭部，打算試探對方，不料遭來反效果，林覺得被騷擾，找廖、蔡兩男討公道，並在西寧南路街邊毆打卓，萬華警方調查後，卓堅持提傷害告訴，林女不甘示弱也提告性騷擾，全案依法偵辦中。

萬華警方日前獲報西寧南路有人打架糾紛，警方到場時，發現卓姓男子臉部有擦傷，卓男一臉無辜，說出他與林女認識、相約到被打的遭遇。

卓表示吃飯原本氣氛不錯，摸對方頭也並非刻意，不料引來女方不滿，打電話找來30歲廖男及35歲蔡男理論，並在西寧南路、峨眉街口動手打人，並在警方抵達前離去。

警方調閱監視器，循線傳喚林女等3人到案，林女獲知卓男驗傷提告後十分不滿，也隨即提告性騷擾防治法，一場網友聚會，最後演變成翻臉互告收場。

萬華分局呼籲，民眾遇有感情糾紛情事，應妥善理性途徑解決，切勿訴諸暴力手段，任何暴力行為，警方將全力偵辦，絕不寬貸。