真警察擊退假檢察官 7旬老翁75萬保住了！

78歲李姓老翁22日接獲「台北地檢署」檢察官來電，指他的戶頭涉及洗錢詐領健保，要他將錢取出，交給地檢署保管，老翁因害怕，冒著寒流細雨直奔銀行，一開始還堅持匯款，萬華警方後來替老翁接電話，一說自己是警察時，「檢察官」馬上掛斷電話，及時保住老翁存款。

萬華分局東園所警員何昭慶、黃欣如22日上午，接獲北市富邦銀行萬華分行陳姓行員來電，表示1名老翁急著臨櫃取出75萬，問其目的對方閉口不答，疑似遭到詐騙。

警方到場詢問時，老翁支吾其詞，說錢是要借朋友，警方進一步表示要打給該名友人確認，但老翁又講不出是誰，接著又說手機放在家裡，要打電話給對方確認。

警方為讓老翁安心隨其返家，此時剛好手機響起，警方接起電話表明身分，原本自稱檢察官的騙徒立刻掛斷電話，老翁這才相信被騙，對警方、銀行人員及時協助感謝不已。

萬華分局呼籲，如接獲疑似詐騙電話一定要遇事冷靜查證，速撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免被騙。