基隆市消防局今天下午4點多接獲通報，深美街78號前，有一名王姓騎士過彎時不慎自摔，口吐鮮血、意識不清，消防員立即將人送往基隆醫院搶救，目前持續搶救中，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，王男今天下午4點半騎車行經深美街78號路段，過彎時疑似重心不穩自摔，撞上路旁圍牆，目擊民眾趕緊報請警消到場協助。
消防員抵達現場時，王男口吐鮮血、意識不清，仍有呼吸心跳，初步檢視左手擦傷、左腳有撕裂傷、右手閉鎖性骨折，立即將人送往基隆醫院搶救。警方將調閱周邊監視器，釐清詳細肇事原因。
基隆市消防局今天下午4點多接獲通報，深美街78號前，有一名王姓騎士過彎時不慎自摔，口吐鮮血、意識不清，消防員立即將人送往基隆醫院搶救，目前持續搶救中，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，王男今天下午4點半騎車行經深美街78號路段，過彎時疑似重心不穩自摔，撞上路旁圍牆，目擊民眾趕緊報請警消到場協助。
消防員抵達現場時，王男口吐鮮血、意識不清，仍有呼吸心跳，初步檢視左手擦傷、左腳有撕裂傷、右手閉鎖性骨折，立即將人送往基隆醫院搶救。警方將調閱周邊監視器，釐清詳細肇事原因。
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