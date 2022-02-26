228連假，花蓮43歲周姓女子，今凌晨2時許騎機車返家，行經舊蘇花台9丁線62.6公里處和仁隧道不明原因自摔，頭部重創，送醫搶救不治，經抽血酒測值達1.275。警方調查發現，死者因酒駕，駕照已被註銷。

花蓮新城警分局今天凌晨接獲民眾通報，秀林鄉台9丁線62.6公里處和仁隧道內，有女騎士摔車倒地，救護人員到場時，女騎士已無呼吸、心跳，頭部有撕裂傷，緊急送往國軍花蓮總醫院急救，但救治無效，醫院抽血檢驗酒精濃度，換算酒測值高達每公升1.275毫克。

警方調查，摔車的周姓女騎士為秀林鄉和平村人，過去曾因酒駕被攔查，駕照遭註銷，她昨晚下班後騎車回和中部落娘家喝酒，酒後騎車返回和仁部落，行經和仁隧道不明原因自摔，肇事原因仍待警方調查釐清。

花蓮縣警局各警分局，在228連假編排路檢取締酒駕勤務，花蓮市區有8個派出所的警力，部署在花蓮市金三角重點路段，以及郊遊必經路線的台九線聯外道路，警方強調，以滾動式調整取締攔檢的執行地點，讓警力發揮優勢，徹底落實「酒駕零容忍」。

警方也再次提醒，立法院3讀通過「酒駕3法」修正案，提高酒駕初犯刑責，從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元罰金，10年內2度酒駕公路主管機關公布姓名、照片違法事實，民眾千萬要注意。

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