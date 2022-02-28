多筆異常訂單都是訂購奶粉指定要送到五權路該處空屋。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

大批單訂購奶粉送空屋 外送員驚覺詭異揪出盜刷集團

台中驚傳奶粉盜刷集團出沒！台中市警察局第二分局2月22日接獲外送平台服務員報案指稱數筆訂單異常，全都是以不同訂購帳號購買奶粉，並於訂單欄位備註指定送達相同地點；經深入追查也發現冒用外送平台帳號盜刷信用卡案件，並已逮捕一嫌；警方也呼籲，只要發現手機外送APP出現「訂單準備中」就要留心。

台中市多名熊貓外送員，2月下旬陸續接獲不同買家訂單，訂購奶粉並要求將訂購的奶粉送到五權路某處空屋，有外送員覺得可疑，透過訂單app撥電話給消費者，但對方卻說根本沒有訂購，不過，犯罪集團成員卻在訂單的備註欄附上另一個電話，若打該電話，接聽者仍要求送五權路該處。

因異常訂單數量太多令外送員起疑，外送員也在送抵奶粉後報警，並躲在附近觀察，在2月22日約晚間8時有1名男子前來取貨，外送員當場將他攔下待轄區台中市警二分局文正派出所員警到場將該名男子逮捕。

文正派出所所長李建瑋確實在2月22日接獲外送平台服務員報案進而查獲冒用外送平台帳號盜刷信用卡案件，目前該案已報請檢察官指揮偵辦並持續向上追查。

李建瑋也強調，因為外送平台軟體的帳號與信用卡綁定，加上用戶經常預設自動扣款功能，不法分子利用盜取帳號，非法購買物品，進而盜刷信用卡牟取不法利益，因而提醒民眾透過三步驟自保：1、包括外送軟體開啟通知，如發現手機出現「訂單準備中」，外送地址卻在外縣市，且非自己或家人訂購之訂單，應立即將訂單資訊、消費紀錄、備註欄位等資訊截圖存檔，並取消訂單。

2、聯繫信用卡發卡銀行申請止付，並申請爭議金調查；聯繫外送平臺客服，要求查詢盜刷地址跟訂購項目；3、向警方報案，同時提供上述資料作為警方偵辦參考。

李建瑋也呼呼籲，民眾使用網路便捷服務的同時，應注意避免帳號出借他人使用，需定期更改高強度密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼；勿下載來源不明或非官方認證應用程式，以免個資外洩，權益遭受侵害。