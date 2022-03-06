日前1名網友發文表示，他住在6樓無電梯，但外送員不願意送上樓，還建議他下樓拿外送，原PO氣到反問他，「那你外送費要不要退我一半？」不料貼文一出網友們紛紛留言嗆說：「請問你是有多付給外送員運費還是有給他小費？一單沒多少錢，人家為甚麼要爬六樓送餐點給你？」

該網友以「外送員到底想怎樣」為標題，在《爆料公社》發文控訴，他表示自己住在6樓，因為不想爬樓梯便選擇叫外送，沒想到外送員抵達後私訊他：「6樓沒電梯?」、「商量一下，你走下來幾樓」、「我走去六樓太誇張了啦」，原PO表示其他人沒這種狀況後，外送員接著說「所以要慣著？沒事我拿回店裡，找下一個外送員送」，害原PO氣得回覆「那你外送費要不要退我一半」。

原PO不滿控訴，為什麼消費者付了外送費卻還要下樓取餐，表示若有此理，他還不如到店家取餐，或是在店家門口領外送，痛批每個行業本來就有辛苦的地方，若外送員不能接受就換工作，別再說把不敬業說成是慣著消費者。

不料網友不買單反嗆：「請問你是有多付給外送員運費還是有給他小費？一單沒多少錢，人家為甚麼要爬六樓送餐點給你？你這行為就是很慣客人啊！還不給別人說喔，無言」、「你是付外送費，沒付爬樓梯費，我都提前樓下等外送員，叫個外送別當自己買了保時捷！」、「要不要送到你床邊在餵你吃幾口」。

其他同住在6樓的網友也表示若是選擇無接觸餐點的話，外送員普遍都會送上樓，但他也會給小費報答。但也有網友力挺：「外送本來就要送上樓啊⋯除非是社區大樓 有管理員那個沒辦法上樓 其他都嘛要上樓 一堆人在支持外送員是在支持什麼」。