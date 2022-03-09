一名男網友半夜叫外送卻遲遲等不到餐點，但外送員堅稱餐點已送達，後來才發現根本就送錯地方了，後來原PO打電話給對方要求重送到正確地點，，但對方卻以「我已經離開了」為由拒絕，並要求他自己走去拿，最後甚至還掛電話，讓男網友氣炸發文抱怨，引起網友正反兩派戰翻。

一名男網友昨在臉書社團《爆料公社》上發文表示，半夜叫外送，手機App上跳出訊息說餐點已送達，但他下樓看卻沒有看到，跑去管理室也沒找到，最後只好打電話詢問外送員餐點的下落，但對方接起來以後卻說「到了呀！已經放在管理室了」、「有放管理室，你要不要再確認一下？」

男網友不斷強調，自己到處都找過了，確認沒在管理室裡，希望外送員能回來找，但對方表示已離開那邊了，後來又說「你是不是那個有旋轉門的那棟？」讓原PO超級傻眼，因為有旋轉門的大樓根本不是他住的地方，但的確在他家附近，因此外送員便要他自己走去別的大樓拿回餐點。

男網友聽了很傻眼，明明是外送員自己送錯地方，卻要他自己去拿，然後還掛他電話，讓他頓時火冒三丈，雖然後來他有走去那棟大樓拿取餐點，並申請了退費，但最終還是決定客訴這位外送員。

貼文引起網友討論，不少人大嘆「叫外送別刷卡，還是付現金較有保障！」因為外送員的品質參差不齊，有些真的都亂丟亂放。不過，也有網友認為，原PO既然已經找到餐點，也拿到退款，真的有必要投訴外送員嗎？畢竟人家工作也很辛苦。

對此，原PO也更新貼文澄清，大家別再說「將心比心」、「外送員很辛苦」這種話，如果對方處理的態度很好，也好好的道歉解決事情，，他其實不會揪著不放，更不會投訴他，但明明是外送員有錯在先，還口氣很差，甚至掛電話，才讓他難以接受。