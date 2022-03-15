民眾對於若兩岸開戰，美國是否會出兵協助台灣的看法。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今(15日)共同主辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會。其中針對烏俄戰爭爆發期間，美國是否會在兩岸發生戰爭時出兵協助台灣，有42.7%台灣民眾認為美國「會出兵協助」，而有47.3%認為不會，兩者比例接近，顯示民眾對美國出兵協助的態度分歧。

該民調發表會議由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，並邀請趙建民教授、施正鋒教授，以及台灣國際戰略學會秘書長張明睿、執行長羅慶生擔任與談人，進行民調結果分析討論。其中針對台灣人對美台關係的態度，有36.7%民眾認為美國是真心想支持台灣，而有46.9%民眾認為美國並非真心。

此外，聯電創辦人曹興誠日前曾指出，經常有人問，如果大陸攻台，美國會不會派兵來台協防？問這個問題，坦白說，是很丟臉的。而今天公布的民調則顯示，問及相同問「若兩岸開戰，美國是否會出兵協助台灣？」，則有42.7%台灣民眾認為美國「會出兵協助」，47.3%認為不會，比例相近。此民調並擴大問民眾，美國可能協助台灣的四種方式；其中認為美國會「提供武器裝備」者(61.5%)的比例最高，其次為「公開聲援」(48.5%)及「情報支援」(44.1%)，而比例最低的是「派兵支援」(26.1%)。

對於號稱「史上最硬」的後備軍人教召新制，有70.4%民眾表示支持，有19.1%表示不支持。而針對「國軍延長義務役役期」的議題，同樣有近7成(69.6%)民眾表示支持，21.0%表示不支持。整體而言，多數民眾對目前實施及討論中的國軍徵召制度皆表示認同。

該民調委由山水民意研究股份有限公司執行，以全台地區(含離島)年滿20歲以上民眾為調查訪問對象；採用市內電話及手機電話兩種方式進行訪問，訪問期間為3月11日至3月13日；共完成1076份有效樣本數，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。