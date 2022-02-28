台鐵普悠瑪驚傳死傷意外 宜蘭3車站南下列車受影響 22:212022/02/28 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭中里火車站今天晚上9點多驚傳死傷事故。（翻攝照片／陳彩玲宜蘭報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭中里火車站今天晚上9點多驚傳死傷事故，據了解，現場有一民眾於月台7車處跳軌，與247次普悠瑪發生碰撞，目前已送醫治療。警方接獲通報後，立即前往現場蒐證，初步了解，受影響車站包括羅東、中里及二結。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 228收假日國5主線一度回堵4公里 塞車恐至深夜緩解 台中成取景熱點 影迷朝聖 #普悠瑪 #台鐵 #中里 #宜蘭 #跳軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園賞櫻熱點 莒光公園連獲6年空品獎 04:102022/02/28 地方新聞 蔡其昌攜手市議員鄭功進再戰2022 力拚東南區三席全上 12:532022/02/28 政治 嘉義水上工廠外圍鎂粉堆火警 白煙直竄天際 12:302022/02/28 社會 228收假日 國1高雄瑞隆段7車追撞 車流一度回堵近4公里 19:232022/02/28 社會 台中積極籌辦111年全國身障運動會 運動局長：營造賽會友善環境 16:242022/02/28 生活 台中葳格太陽勇奪年後職籃主場首勝 李昱叡：帶動在地籃球熱潮 10:492022/02/28 體育 中火排放廢水遭查獲懸浮固體7次超標 台電確定吞234萬罰單 17:342022/02/28 生活 車主邀12名同學砸報廢車「舒壓」 民眾嚇壞急報警 12:112022/02/28 社會 中歐運輸急改道 缺俄烏船員衝擊航運 04:102022/02/28 話題觀察 徹底告別中國 雅虎郵箱今關閉 04:102022/02/28 焦點新聞 柳營人回饋鄉里 揪團掃街濟弱勢 04:102022/02/28 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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