宜蘭中里火車站今天晚上9點多驚傳死傷事故，據了解，現場有一民眾於月台7車處跳軌，與247次普悠瑪發生碰撞，目前已送醫治療。警方接獲通報後，立即前往現場蒐證，初步了解，受影響車站包括羅東、中里及二結。

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