全台大跳電，台灣高鐵公司表示，今早電力異常，有3部營運列車受影響。

高鐵公司表示，台灣高鐵今（3）日上午9：16受電力異常影響，造成3部營運列車受到影響，目前全線已恢復供電，營運正常。

全台大跳電 台鐵新營=枋寮站間電車停駛
台電出狀況 僅南科高雄園區受影響
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