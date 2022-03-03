全台大跳電 高鐵3列車受影響 10:512022/03/03 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大跳電，台灣高鐵公司表示，今早電力異常，有3部營運列車受影響。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大跳電，台灣高鐵公司表示，今早電力異常，有3部營運列車受影響。 高鐵公司表示，台灣高鐵今（3）日上午9：16受電力異常影響，造成3部營運列車受到影響，目前全線已恢復供電，營運正常。 全台大跳電 台鐵新營=枋寮站間電車停駛 台電出狀況 僅南科高雄園區受影響 #列車 #大跳電 #高鐵 #受影響 #營運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中舊城區添2新飯店 試營運暖身促銷 04:102022/03/02 產業特刊 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 《其他電子》今年營運UP 萬潤攻7月高價 11:082022/03/03 財經 移動的五星餐廳 台鐵鳴日廚房30日啟航 04:102022/03/03 財經要聞 香港疫情爆發 港鐵1500名員工染疫 8路線減班 11:062022/03/03 兩岸 用鏡頭看台灣》台鐵鳴日廚房觀光列車 移動的五星餐廳 20:322022/03/02 生活 北市105處交通號誌故障 柯文哲也在趕行程：請大家開車小心 10:252022/03/03 生活 NTCJ助攻 新唐大啖電動車商機 04:102022/03/03 證券．權證 《電子零件》博大前2月營收年增9.55％ 今年營運展望樂觀 17:052022/03/02 財經 全台跳電 部分PCB、連接器廠受影響 11:192022/03/03 財經 北市6.3萬戶停電！災變中心二級開設 10:452022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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