汽車美容很常見，但是幫火車美容卻鮮少聽聞，也很少人聽過洗火車，台鐵外包的「列車美容師」專門負責將每列風塵僕僕的火車洗得亮晶晶，自從EMU3000城際列車去年底加入營運後，因為人手不足，台東機務段預計增加15名員額，歡迎興趣者加入為火車「洗澎澎」的行列。

台鐵台東機務段有1群列車美容師，專門為南來北往各類火車洗澡，原本髒兮兮的火車，因為這群基層幕後清潔人員的辛勞，變得亮晶晶，旅客也才能搭上乾淨又舒適的火車。

承包台鐵洗火車業務的斯巴克台東營業所主任陳現益表示，因應去年底加入營運的EMU3000新型城際列車多數集中在台東，目前公司人手不足，因此還要再應徵15名員額，年齡不拘，但是因為工作還是有存在危險性，因此必須頭腦清晰，身體強健。

台鐵外包公司誠徵列車美容師，可幫EMU3000新型城際列車洗澎澎。（民眾提供）

據了解，目前列車只要跑1000公里就要洗一次澡，或是台鐵有特別交代要清洗的列車，由於洗車時需要斷電，在沒電、沒空調且黑漆漆的車廂內，人員戴著頭燈摸黑清潔，夏天高溫悶熱的環境下很辛苦，冬天寒流來襲也一樣要灑水清掃，火車美容師必須能夠吃苦耐勞。

有10幾年洗火車經驗的林姓火車美容師說，洗火車雖很辛苦，但已駕輕就熟，只是要注意安全，不小心會踩進月台的隙縫間。做了11年的洪女說，對這份工作很有興趣，也能夠勝任，想到能讓旅客享受最優質的清潔服務，就很有成就感。

陳現益說，歡迎有興趣且願意為所有全國旅客提供舒適乘坐環境的人加入「火車美容師」行列，目前已有3人應徵。