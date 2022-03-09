優群(3217)2021年財報出爐，全年稅後盈餘為6.4億元，年增4.66%，創下歷年新高，每股盈餘為7.11元，公司董事會決議每股配息5.6元，以今天收盤價99.5元來估算，殖息率約5.6%。儘管俄烏戰事未止，優群總經理劉興義表示，今年營運展望不變，營收及獲利可望同步成長，再創歷年新高。

2021年電子產業遭逢全球新冠肺炎疫情持續延燒、下游客戶IC缺料及銅等原物料價格飆漲等不利因素影響，不過優群營運在逆境中衝高，2021年合併營業收入為30.16億元，年增16.09%，創下歷年新高，營業毛利為12.7億元，年增1.78%，合併毛利率為42.11%，年減5.92個百分點，營業淨利為7.85億元，年增0.65%，稅後盈餘為6.4億元，年增4.66%，創下歷年新高，每股盈餘為7.11元。

優群董事會決議每股配息5.6元，以今天收盤價99.5元來估算，殖息率約5.6%。

優群前2月合併營收為4.6億元，年增8.65%，儘管近期俄羅斯及烏克蘭戰事持續延燒，劉興義表示，目前營運未受戰爭影響，今年整體看起來還不錯，隨著新產品出貨放量，今年營收較去年兩位數成長，且成長幅度不會低於去年，獲利亦可望同步成長，再創歷年新高。