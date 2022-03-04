去年8月，法務部調查局附近驚傳1起殺人案！新北市顏姓男子，因曾被當地宮廟許姓委員當眾指責，心生不滿，去年8月深夜手持菜刀、水果刀，當眾瘋狂劈砍許男頭頸，另2名委員上前擋架，亦遭殺傷，顏男不顧調查局就在附近，持雙刀與3人纏鬥，直至雙刀被打落才逃逸，許經緊急送醫，幸免於死。台北地檢署依殺人未遂等罪起訴顏男，痛批顏目無法紀，引發鄰里恐慌，建請從重量刑。

檢警調查，顏姓男子，綽號「顏巴」，他涉嫌行凶7現場、以及宮廟，距離位於新北市新店區中華路的法務部調查局局本部，僅約數百公尺。

起訴指出，顏男因認為新店某宮廟非法占用土地，對於該宮廟委員多所不滿，加上曾被該宮廟許姓委員於員警面前當眾指責，懷恨在心，去年8月14日晚間，顏男數度步入宮廟叫囂，並以言語挑釁正在討論宮務的許姓、鄭姓、張姓委員多人，更與許男發生口角衝突。雖經眾人再三勸阻，顏仍不願善罷甘休。

顏隨即轉往中華路83巷內小徑拿取菜刀、水果刀，當天深夜11時16分，顏見許男等人在中華路及中華路83巷口空地聚會，遂將雙刀藏於背後，空手緩步走近許男身後，隨即取出背後預藏雙刀，突然對許頭部、頸部猛力交替揮砍，許男當場血流如注。

在旁的鄭姓、張姓委員等人見狀，上前阻止，但顏不願罷手，持續砍殺，致許男頭部被砍出10X10公分大傷口，數條血管斷裂，後頸亦有10X10公分的撕裂傷、左臂、手指多處撕裂傷。另鄭、張2人也因奪刀，雙手受傷，之後顏與3人纏鬥，因雙刀陸續被打落，自忖情勢不利，沿中華路83巷逃逸。傷重的許男經鄭、張等人緊急送醫，才倖免於死。

檢方調查時，顏否認殺人，甚至瞎扯是遭對方圍毆致意識喪失，不清楚有持刀殺人一事，檢方認為顏犯後態度不佳，目無法紀，手持利刃當眾砍人，除造成許男身體受創非輕，更嚴重破壞社會安寧秩序令鄰里恐慌，建請從重量刑，以示懲儆。