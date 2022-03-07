「莫非天外飛來橫禍！」柯姓男子將小客車停在沙鹿區金星二巷，引擎蓋卻莫名起火燃燒？柯男向警方報案，警方將採集相跡證進行調查。附近居民指出，當時附近宮廟曾舉辦廟會施放鞭炮煙火，懷疑因此肇禍？柯男朋友將車子起火毀損照片PO上網，請大家幫忙尋找「真兇」。

轄區清水警分局表示，柯姓男子於6日下午1點多，向警方報案指稱他將車子停在沙鹿區金星二巷路旁，結果車子竟不明原因的起火燃燒？附近居民懷疑，因當地宮廟有舉辦廟會活動，並有燃放鞭炮與煙火等，是否因火光四射？造成柯男的自小客車遭到池魚之殃。

「有圖才有真相！」警方說，因附近居民透露，是否因廟會活動煙火導致車輛起火，將請消防隊及清水分局等鑑識人員，前往採集相關跡證分析進行調查；並調閱附近路口的監視器進行過濾，以釐清自小客車引擎蓋起火，是否與廟會活動有關？

柯姓車主的朋友，特將車燒毀照片PO在「沙鹿之美」臉書社群，徵詢昨天案發當時是否有車輛經過，可提供「行車記錄器」畫面追查「真兇」？進一步查明車輛真正的起火原因為何？是天外飛來橫禍，還是真的廟會放鞭炮及煙火所波及。

「 沙鹿之美」社群網站的網友，看到小客車燒毀情形大都為之驚嘆！有人質疑「鞭炮會將車燒成這樣嗎？」甚至有網友還半開玩笑說「應該是手榴彈才有此威力？」坊間常參與廟會的陣頭人員認為，只要將整串鞭炮丟在車上，燃燒引擎蓋的油漆就會產生這種慘狀。