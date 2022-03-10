鼓勵各幼兒園結合幼兒教育理念、地方特色及幼兒生活經驗發展課程，打造特色幼兒園，新北市每年辦理幼教之光特色幼兒園徵選，去年共選出12校，其中大坪國小附設幼兒園「四季之歌」，以四季生活體驗及在地資源融入發展特色，進行統整課程，深獲評審青睞，榮獲新北幼教之光優等殊榮。

大坪鄰近陽明山國家公園，在海拔400m的半山腰，四面環山，有各式各樣的植株林木，及蝴蝶、藍鵲、穿山甲等動物，自然資源相當豐富。新北市教育局表示，大坪國小附幼團隊深深感受大坪的美，希望讓孩子能夠於這個特別的自然教室中，進行多元的體驗及探索，在規劃課程時，就以大坪「四季之歌」為主題進行設計。

大坪附幼主任李芷榕表示，除了四季課程規畫外，校內設置了小藍鵲的景觀菜園等區域，讓孩子自己種植蔬菜及觀察鳳蝶等昆蟲，老師也會帶孩子去社區長者的菜園，聽阿嬤講種菜的故事，或到穿山甲的家觀察穿山甲，讓孩子近距離感受在地的自然環境及人情味，拓展孩子的生命經驗。老師李采珈說，在食農教育課程中，孩子們體驗種植的辛苦，學習珍惜食物，也在種植中獲得許多樂趣。

校長石啟宏說，大坪國小是一所「以孩子為中心的探索學校」，課程進行融入自然季節的變化及社區耆老的智慧傳承，希望讓孩子從生活經驗出發，透過不斷的觀察、探索跟學習，進而增進對自然的感受、生命的尊重、家鄉的認同及對環境的關懷，逐步引導孩子多元發展，並學會感恩惜福。

教育局表示，新北市推動在地特色課程，鼓勵幼兒以在地資源進行學習，大坪附幼讓幼兒從大自然四季特色中遊戲學習，更納入社區資源及關懷行動擴展幼兒的視野，將持續鼓勵更多幼兒園發展在地創新特色課程，提供更優質的教育服務。