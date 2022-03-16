疫情嚴峻，計程車營運受衝擊，交通部提供機場排班計程車業者培訓課程，協助轉型為防疫車隊，但警方查出，松山機場排班計程車自律委員會林姓會長、莊姓女財務，涉嫌教唆蔣姓、陳姓2名會員冒名參加防疫車隊培訓，助2人取得防疫車隊卡，並各詐取6320元補助。台北地檢署已依偽造文書、詐欺罪起訴林男4人。

起訴指出，2020年疫情嚴峻，交通部為協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型，由觀光局及公路總局補助觀光相關產業公、工、協會辦理培訓課程。松山機場排班計程車自律委員會林姓會長、莊姓財務負責協助會員報名台北市計程車駕駛員職業工會於2020年7月6日至10日，在北市文山區舉辦之「防疫計程車駕駛員培訓」5天課程，結訓後可獲「松山機場防疫車隊」卡，取得防疫車隊資格。

林、莊明知該會蔣姓女組長、陳姓會員2人因故來不及報名，且2人已另自行參與其他單位舉辦的補助培訓課程，各領有120小時、台幣1萬8960元轉型培訓費，已達交通部規定的補助上限，卻利用已報名的洪姓、粘姓會員因故臨時無法上課的機會，教唆蔣、陳2人冒用洪、粘名義參與培訓課程。

蔣、陳冒名上課並在簽到表上偽簽洪、粘姓名，致職業工會誤發蔣、陳2人各6320元的轉型培訓費。事後蔣女向台北市刑大自首，警方將全案移送北檢偵辦。檢方認為，林、莊涉犯《刑法》教唆行使偽造私文書、教唆偽造署押罪，另蔣、陳則涉犯行使偽造私文書、偽造署押、詐欺取財罪，依法起訴。