為提供幼兒園安全優質的學習環境，教育部補助公立幼兒園充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費，去年共補助769所公立幼兒園進行園內設施設備改善，今年也持續受理幼兒園申請案件。

舉例來說，教育部去年補助台南市立第一幼兒園圖書室設備經費，該園以藍天綠地為意象，搭配園內朝氣蓬勃之氛圍，設計出具森林風格的圖書室，以藍天、大樹及河流等元素，搭配光線及通風流暢設計，營造出動靜皆宜的意象，並以高度之變化，區隔出師生進行閱讀互動的多元展演空間，讓幼兒享受自學、互學與共學的樂趣。

而南投縣新興國小附幼教室設施設備改善案，該園運用補助經費增置光桌，提供具透光性的素材讓幼兒能就近取用，並採木質色系及善用植栽以培養幼兒的美感；而教保服務人員透過光桌設計教學，培養幼兒從初期使用線條、形狀鋪排，到後期已能運用多種媒材進行與生活經驗相關的堆疊創作。

新興國小附幼同時設置鬆散素材區，以特別訂製的ㄇ字桌交叉而成，讓桌子更能靈活運用在各個學習區中，教室內軟性與開放的環境，都在邀請孩子進區挑戰，落實讓環境成為第三位老師，提升幼兒的學習動機。

另外，教育部去年補助嘉義市立復國幼兒園設施設備改善案，其運用補助經費將彩虹廣場屋頂拆除及更新地墊，並增加遮陽格柵，格柵使用跳色方式與廣場地墊上的園內吉祥物相互搭配，用活潑有朝氣的色調迎接孩童上學，並與其一同在嶄新的彩虹廣場遊玩。

教育部國教署表示，使孩子能在園內開心學習，將持續鼓勵公立幼兒園申請充實改善及幼兒園教學環境設施設備經費，並透過學校巧思，營造優質的學習環境，點亮孩子的教育之路。