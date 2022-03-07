台北市政府成立大數據中心遭外界質疑恐成民眾黨戰情室，也因發個資不當商用疑慮，市長柯文哲7日表示，不能為了等國家法律什麼都不做，所以除了申請ISO由第三方檢查，另成立資料治理委員會、面對外界質疑就一條一條回應，一直修正就好。

柯文哲今接受Yahoo TV節目專訪指出，智慧城市辦公室有智慧城市委員會，做新技術引進北市，後來發現資料本身就是經濟，立法院沒有立法管理，所以1年多前市府成立「資料治理委員會」，分3組包括資料處理組、圖資組、個資保護組，因為國家法律還沒訂，但若什麼都要等國家法律就什麼事都不用做，所以不管了先走。

他表示，被議會批評就申請個資保護的ISO，請美國人來看由第三方檢查，資料治理委員會也會反省問題，另外北市最大好處就是每天都被外界盯，被質疑就一條一條回應，先上路一直修正就好，公開透明讓大家檢視，有問題就來講。

柯文哲說，防疫時就用到很多，確診案例可以看時間圖、在哪裡防堵，知道篩檢站、篩檢車要去哪，包括電信足跡、GOOGLE MAP確診案例分布，還有連接世界確診變化數據，他發現全世界確診個案數在下降，但奇怪的是日本、韓國、香港、新加坡在上升，原來有time lag，歐美國家走前面，亞州國家走後面，台灣比其他國家保守走更後面，台灣防疫成功是用國外經驗，看怎麼搞砸的趕快修，台灣守得比較緊，但經濟復甦也比較慢。