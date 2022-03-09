大陸國家能源局局長章建華在大陸全國兩會期間表示，2022年的工作重點是提高能源供應穩定性和彈性。增強煤炭供應能力，強化煤電支撐作用，發揮好煤炭、煤電在能源供應體系的基礎和兜底保障作用。加大油氣勘探開發力度，推動油氣田安全滿負荷生產，加快儲油儲氣設施建設。強化資源優化配置和餘缺互濟，提升電力系統彈性，全力保障生產生活用能。

中共總書記習近平在內蒙古代表團參加審議時指出，要積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，立足「富煤貧油少氣」的大陸基本國情，按照「雙碳」工作規畫部署，增強系統觀念，堅持穩中求進、逐步實現。

做好「雙碳」工作，大陸能源行業如何把握好先立後破、通盤謀畫的原則？立足大陸基本國情，怎樣實現降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全？大陸全國兩會期間，中能傳媒記者專訪了大陸國家能源局黨組書記、局長章建華。

★提高能源供應穩定性和彈性

中能傳媒：政府工作報告提出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。能源工作將如何落實這一要求，把握好能源發展和安全的關係？

章建華表示，能源是經濟社會發展的重要基礎。今年的能源工作要在確保能源安全的基礎上，持續推動能源綠色低碳高質量發展，更好發揮能源對經濟社會的保障支撐作用。從以下3個方面做好落實工作。

一是全力保安全。保障能源安全是國家能源局的首要責任和使命。2022年的工作重點是提高能源供應穩定性和彈性。增強煤炭供應能力，強化煤電支撐作用，發揮好煤炭、煤電在能源供應體系的基礎和兜底保障作用。加大油氣勘探開發力度，推動油氣田安全滿負荷生產，加快儲油儲氣設施建設。強化資源優化配置和餘缺互濟，提升電力系統彈性，全力保障生產生活用能。

二是有序推轉型。持續擴大清潔能源供給，加強傳統能源與新能源優化組合，加快構建新能源供給消納體系。一方面，加快發展非化石能源，推進大型風電光伏基地建設，推動第一批1億千瓦規模基地項目盡快建成投產，加快第二批基地項目組織；積極推進水電基地建設，積極安全有序發展核電，建成白鶴灘水電站、福清6號等一批重大項目。另一方面，抓好煤炭清潔高效利用，統籌推動煤電節能降耗改造、供熱改造和靈活性改造「三改聯動」，發揮煤電調節性作用，增加新能源消納能力。

三是大力促創新。推動重點領域技術攻關，鍛造可再生能源和煤炭清潔高效利用等關鍵技術長板，推動5G、互聯網等新興技術與綠色低碳能源產業深度融合，提升能源產業現代化、清潔化水平，保障能源供應鏈安全。

★促進市場配置資源決定性作用有效發揮

中能傳媒：改革創新是做好能源工作的根本動力。推進能源轉型變革，深化體制機制改革的著力點在哪裡？

章建華表示，當前能源領域深化體制機制改革的重點，在於統籌能源低碳轉型和安全保障機制，縱深推進重點領域改革，著力促進市場配置資源決定性作用有效發揮，更大激發市場主體活力。

電力體制改革方面，要加快建設大陸全國統一電力市場體系，推動各層次電力市場協同運行、融合發展，統籌推進電力中長期、現貨和輔助服務交易，培育多元化電力市場主體，深化配售電改革，研究與新型電力系統相適應的體制機制。

油氣體制改革方面，要增強大陸國內油氣資源保障能力，發揮好大企業特別是國有企業保供穩價主力軍作用，深化油氣管網運營機制改革，推進基礎設施高質量公平開放，明確新進入主體保供責任。引導和推進省級管網以市場化方式融入國家管網公司。健全油氣行業市場體系建設，不斷強化合同化、市場化保供機制。

統籌能源低碳轉型和安全保障機制方面，要健全能源儲備體系，完善能源預測預警機制，健全清潔能源市場化發展機制，探索能源生產和消費新模式。