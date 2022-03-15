電力議題延燒，行政院前副院長杜紫軍今天表示，台灣需要低碳安全的能源政策，除滿足能源可取得、價格可負擔、供應不間斷能源安全原則外，應考慮全球減碳趨勢，參考IEA、 歐盟、美、英、日及韓等2050低碳路徑，打掉重練提出務實的規劃；政大經濟系兼任教授林祖嘉也說，蔡政府應清楚說明2050淨零碳排的路徑圖。

國民黨智庫今天召開「拒絕缺電家園：台灣能源政策總檢討」研討會，邀請行政院前副院長杜紫軍、政大經濟系兼任教授林祖嘉、中央大學管理講座教授梁啟源、清華大學工程與系統系教授葉宗洸、中華經濟研究院綠色經濟研究中心助研究員陳中舜與談。

杜紫軍表示，傳統能源安全考慮的是充足、穩定供應及價格低廉，過去多以燃煤、核能優先，燃氣及燃油次之，再生能源殿後，但2017年之後，減煤及淨零碳排觀念出現，低碳（清潔）能源成為優先選擇。

杜紫軍說，台灣去年總發電量2909億度，化石能源占83.3％，再生能源僅占6％，他預估2025年化石能源發電占比仍超過80％，以目前每使用1度電排放0.502公斤二氧化碳，造成企業減碳困難。

杜紫軍指出，而2023年至2026年歐盟即將實施碳邊境措施（關稅），若蔡政府無法發展出低碳發電，台電發電產生的二氧化碳，成本將轉嫁到企業身上，對台灣產品銷往歐洲形成巨大障礙。

杜紫軍解釋，此時蔡政府要思考的是，在不考慮重啟核四下，如何行使低碳政策，而少排二氧化碳仰賴節能與減少燃燒化石燃料，台灣屬於孤島型國家，應朝電源分散、安全存量、穩定自主等面向邁進。

林祖嘉則直指，台灣現今應備轉容量不夠，導致供電繃得太緊，一點小出錯就易引發一連串問題，未來政府如何因應產業結構調整致電力需求增加，比如高耗電的電子業出口比例提高，以及高耗能的產業如水泥、鋼鐵等。他痛批，蔡政府2025非核家園目標，訂定的能源配比有很大問題，且至今未說明達到此目標的路徑圖。