台大校園博覽會吸引312家企業前往設攤。(台大提供／李侑珊台北傳真)

受疫情影響，睽違兩年，台大今(5)日舉辦校園徵才博覽會，並同步增設互動式「虛擬數位徵才博覽會平台」，讓企業可線上徵才。今年活動共吸引312家企業共襄盛舉，現場提供2萬5000多個職缺，台達電子董事長海英俊也親自與會。

台大年度校園徵才企業博覽會於今(5)日舉行，主題是「引領數位轉型 開創學用新局」，會場分為資訊科技、金融、集團、多元產業、國際產學聯盟會員專區、國際人才培育專區及人力仲介業專區等7個展區，共計共有312家企業參加，企業博覽會442個攤位、284家企業、公司說明會74家及6家企業參訪，預估提供2萬5000多個職缺。

台達電子董事長海英俊在開幕典禮致詞時表示，對今年的就業市場感到樂觀。

海英俊並提到，台大徵才博覽會吸引許多企業前來設攤，熱門程度可說是一位難求，企業登記還要找好幾個人同時上網搶，好比「好像在搶五月天演唱會門票。」

海英俊會後接受媒體聯訪表示，台達電今年在國內開出1500個職缺，在全球則有2500職缺，年度薪資調幅在15％到25％之間，不只是在地人才，也歡迎留學生投履歷，未來可到各國工作。

台大校長管中閔表示，「後疫情時代」已到來，不僅線上學習成為常態，企業用人也更加重視跨域和快速的適應力。

管中閔說，台大推動「未來大學」計畫，鼓勵學生打破框架，有脈絡地跨域學習。校方同時也正規畫「產業學苑」，與企業達成新合作模式，打破產業和學校間的藩籬。