303大停電 台泥公告減少合併營收約新台幣1.21億元 22:422022/03/07 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 303全台大停電，國內不少企業都受影響，台泥（1101）7日公告，受到303全台大停電，預估台泥合併營收減少約新台幣1.21億元。 303大停電 經濟部轄下園區、週邊災損約60億元 新台幣開盤貶4.5分 為28.16元 #台泥 #新台幣 #全台大停電 #大停電 #合併營收約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工作天數減少影響 禾伸堂2月營收月減24.48％ 18:102022/03/07 財經 《匯市》避險資金湧入美元 台幣早盤貶逾1角 10:182022/03/07 財經 303全台大停電 國民黨轟蔡政府：無視盧秀燕苦撐市民健康 21:182022/03/07 政治 3次全台大停電卻不下台 黃士修發「欠電」雞排嗆爆王美花 21:282022/03/06 政治 台電大停電檢討報告今出爐 蘇揆：我一定連夜處置 11:332022/03/07 政治 創近11個月新低 新台幣爆量重貶1.35角 17:182022/03/07 財經 303大停電王美花被慰留 曾文生暫代台電董座 18:302022/03/07 政治 遠雄建大豐收 前二月營收近48億、年增1.34倍 19:332022/03/07 財經 全台大停電 藍委要蔡政府承認能源政策錯誤 14:042022/03/07 政治 能源題材熱 康舒、世紀鋼吸睛 04:102022/03/07 證券．權證 表弟學測滿級分不選台大醫！網見原因秒懂：沒毛病 09:472022/03/07 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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