303全台大停電，國內不少企業都受影響，台泥（1101）7日公告，受到303全台大停電，預估台泥合併營收減少約新台幣1.21億元。

303大停電 經濟部轄下園區、週邊災損約60億元
新台幣開盤貶4.5分 為28.16元
#台泥 #新台幣 #全台大停電 #大停電 #合併營收約