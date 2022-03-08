台大醫院雲林分院副院長劉宏輝（左五）醫者藝心，「真」書法展獲共鳴。（台大醫院雲林分院提供／張朝欣雲林傳真）

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝，行醫之際仍不忘藝術創作，以書法聯結醫學與藝術，用行草書寫下「莫之命而常自然」的體悟，其「真」書法展集結多年來40餘幅創作，本月起在台大醫院雲林分院斗六院區、虎尾院區展出至本月31日，醫者藝心「抱樸守真、返觀於心」，引發諸多共鳴。

劉宏輝於小學時就對書法展現出濃厚興趣，因為想要模仿大師筆觸，使用鉛筆打草稿，卻被老師訓斥，直到大學加入書法社才重燃書法魂，以其自身藝術天賦加上不斷練習，寫出一手漂亮行草書，字體另闢蹊徑、獨樹一幟，被眾人譽為「劉體」。

劉宏輝表示，醫務繁忙中，在人間病苦與社會習染之際，以黑白濃淡的線條與古人交流，成了一種抱樸守真的慣性遞迴。在筆和墨之間，用書法與古人吟唱，藉此領會古人的話語返觀於心，「澄心朗照千江月、真性情涵萬里天」，就已經達成目標了。

劉宏輝歷任美國德州大學西南醫學中心博士後研究員、美國約翰霍普金斯大學醫學院研究員、日本東京大學醫學院研究員。他說，研究員對於求真，有更深的一層見解，「真」是科學研究最根本的出發點，科學中無法求「善」求「美」，唯有求「真」。

劉宏輝認為，當接近「真」時，「善」與「美」才能接續呈現。無法架構於「真」的「善」與「美」，不論多麼華麗絢爛，總是難逃虛假外表之下的矯飾。人類天生有求「真」的本性，哈佛大學校訓即為「真（veritas）」，此次書法展因此命名為「真」。

劉宏輝的書法不著重表相，專注於情感與意念的表達與紓發，對於「真」、「善」、「美」，劉宏輝以「劉體」體現「拙而真」、「缺而善」、「柔而美」的個人體悟，樸拙而真、君子求缺而善、柔以致美，

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁指出，劉宏輝副院長除了在神經醫學領域表現傑出，也寫得一手好書法，在忙碌的醫務工作中，仍能在書法藝術上闖出屬於自己的一片天地，令人讚嘆，書法展更引發觀賞者諸多共鳴。