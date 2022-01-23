立委江啟臣受邀參加，毛筆寫下「幸虎啟程」等吉祥話，祝福鄉親虎年大吉大利、平安度過疫情。（黃馨慧服務處提供）

「大台中美髮美容技術指導員職業工會」理事長蔡柯隆，率領團隊數人加入做義剪。（黃馨慧服務處提供）

「千羊抓痧」指導老師楊淑惠與夥伴用抓痧讓身體產生治癒率，重新啟動免疫系統，受到鄉親歡迎。（黃馨慧服務處提供）

除舊佈新迎接農曆新年到來，民眾紛紛張貼春聯。台中市議員黃馨慧23日邀請六位書法老師，在西屯文財廟前廣場揮毫。立委江啟臣受邀參加，毛筆寫下「幸虎啟程」等吉祥話，祝福鄉親虎年大吉大利、平安度過疫情。市議員黃馨慧說，讓生活在西屯區的市民都能感受到都市文化與藝術傳承。

台中市前幾天陰雨綿綿，今天早上難得出現陽光，未到九點活動開始時間，已經有鄉親排隊量體溫、消毒再領號碼牌等待書法老師揮毫。邀請六位書法老師現場揮毫，包括張桂蘭、陳永興、張淑娟、張珮瑩、郭明儒與杜晴江老師，現場還有夫妻結伴攜手、也有父母推嬰兒車來參加活動。

黃馨慧表示，現場還有虎年「運勢提點」解說諮詢，「大台中美髮美容技術指導員職業工會」理事長蔡柯隆，率領團隊數人加入做義剪，「千羊抓痧」指導老師楊淑惠與夥伴用抓痧讓身體產生治癒率，重新啟動免疫系統，受到鄉親歡迎。

立委江啟臣說，虎年即將到來，希望這隻老虎把病毒趕走，讓大家平安健康、賺大錢。隨即露一手書法，寫下「幸虎啟程」、「福虎生風」、「虎進甘來」與「虎你發財」四句吉祥話，祝福鄉親農曆春節平安。

黃馨慧指出，在農曆春節前舉辦春聯揮毫已連續數年，致力推動社區關懷、低碳發展等地方事務，希望為地方居民打造幸福社區，讓生活在西屯區的市民都能感受到都市文化與藝術傳承。防疫期間，活動遵守政府防疫政策、包括量體溫、實聯制與酒精消毒，每人配戴口罩。