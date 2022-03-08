台中大火釀6死，莊姓女房東姊妹被鄰居指控多年來囤積回收物，造成消防人員搶救困難。當地人士指出，莊女在10年前斥資近5000萬元買下整棟大樓後出租，不知道為什麼還要去外面撿拾資源回收。醫師認為，這已屬於「囤積症」行為，若影響自己或周遭人生活，應就醫治療。

這場大火肇因指向人為縱火，疑犯遭逮捕，由檢察官偵辦中。大樓持有人莊女被鄰居起底「么壽有錢」，據指出，她和妹妹在10年前花了4700萬元，買下大樓後出租，多年來坐擁穩定租金收入。

莊女對外宣稱自己生活艱苦，所以要撿拾回收物變賣，卻因東西太多導致環境髒亂不堪，屢遭鄰居抗議。災後大樓內部照曝光，只見通道、樓梯間堆滿雜物，連走路都會跌倒。

《中時新聞網》曾報導，過度收購或收集不值錢、具危險性、不衛生的物品，恐怕已有「囤積症」傾向，屬於「強迫症」的一種。醫師認為，這種行為多會出現在女性、老人身上，若造成生活干擾，不管是影響自己或他人，都應就醫尋求心理諮商。

醫師分析，會大量囤積或貯物的人，多具強迫性人格；立委高嘉瑜曾自爆屬於此類型。目前不清楚造成這種問題的原因，可能童年時缺乏安全感，或者經濟方面弱勢，必須藉由囤物達到內心滿足。