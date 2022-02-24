刑事局破「海龍」暴力討債集團 主嫌等5人一舉成擒

刑事局偵六隊日前調查毒品案時，經數位鑑識發現以綽號「海龍」陳姓男子為首的暴力討債集團，從2018年起非法籌組地下錢莊及暴力討債集團，趁被害人無力還款時，就率領旗下成員以強暴脅迫等暴力手段威脅被害人還款，造成至少5位被害人身心俱疲；警方一舉逮捕陳男等5人，日前依違反妨害自由、重利、恐嚇取財等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。
警方指出，中打日前調查毒品案時，經數位鑑識發現多筆暴力犯罪事證，遂報請嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦；會同嘉義市、台中市及嘉義縣等縣市政府警察局共組專案小組；經深入追查發現，以27歲陳男（綽號「海龍」）為首的暴力犯罪集團，涉嫌自2018年起非法籌組地下錢莊及暴力討債集團。
警方說，陳嫌等人利用被害人急需用錢之際，將金錢借予被害人，並簽立本票，再將被害人及國民身分證拍照存證，藉此取得與本金顯不相當的利息；還接受其他債主委託處理債務，趁被害人無力還款時，就率領旗下成員向被害人，以強暴脅迫等暴力手段威脅被害人還款，造成至少5位被害人身心俱疲，甚至以榔頭敲手指自戕等。
專案小組歷經數月蒐證，見時機成熟，去年12月7日動員28名警力，兵分5路，持嘉義地方法院（檢察署）核發搜索票與拘票同步執行搜索及拘提，除拘提主嫌陳男到案外，並拘提及通知共犯4人到案；另查扣手機3枝、電擊棒1枝及球棒2枝等贓證物。依違反妨害自由、重利、恐嚇取財、毀損及組織犯罪防制條例等罪移請嘉義地方檢察署偵辦。其中陳男以10萬元交保，另4人無保飭回。
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