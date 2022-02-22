香港行政長官林鄭月娥今(22)日宣布，當局將大部分社交距離措施將一次過延續至4月中或下旬，但會2周宣布一次；學校安排方面，7、8月暑假提早至3、4月，以騰空校園做檢測、隔離及接種新冠疫苗，早前停止面授課亦延長至3月初，故學生其實一直都不會面對面上課，停課會直至復活節，即約4月中。

目前，香港新冠肺炎疫情仍未見頂，昨（21日）更創出單日逾7500例確診的新高，香港大學醫學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心及一間數據分析公司今（22日）公布，分析估算認為，香港第5波疫情可能在下月初達到高峰，預估每日確診數可達18.3萬例，而日均死亡個案將於同期達每日100人。

由於，港府的防疫措施效果不及預期，因此上調確診及死亡個案預測。根據最新預測，確診個案可能要到5月中才能逐步回落到每日400例，至5月中，甚至累計逾3200人染疫亡。團隊建議，若港府不採取大規模封城等措施，疫情的發展趨勢難以改變，估計屆時全港可能有62.5萬人感染，需要隔離的人數更達至約190萬人。