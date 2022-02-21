「同志天菜」祖雄日前在IG大尺度接受提問，並在限時動態曬出疑似是女生的手直接抓著他的下體照，讓「小祖雄」瞬間現形，照片尺度大膽，掀起一波討論，他還為此發文道歉，未料風波尚未平息，祖雄的IG疑似因此遭Instagram官方盯上，且無預警停用，讓祖雄急得在臉書發文求救。

35歲祖雄擁帥氣外型、結實身材，同時，他還是專業健身教練，從馬來西亞來台發展多年的祖雄，擁大批粉絲支持，親民的祖雄日前在IG限時動態開放粉絲提問，有粉絲直白問說：「你的18cm是真嗎？」對此，祖雄霸氣秀出18公分大鵰照，只見祖雄當時穿著棉褲，還有一隻疑似是女生的手直接抓著祖雄下體，讓「小祖雄」全現形，祖雄並寫下：「說是假的你會比較開心。」

而這張大尺度照，隨即因違反社群守則而遭官方刪除，祖雄也為此發文道歉：「因為昨晚Q&A回覆，收到很多朋友喜愛的留言回覆，但同時也收到不少批評！」

未料風波尚未平息，祖雄的IG疑似因此遭Instagram官方盯上，還無預警遭停用，讓祖雄急得在臉發文：「我是祖雄，之前的帳號 @herotai_official 被IG無預警停用！」祖雄表示，目前在申請重新審核中，但已經好幾天都沒有得到任何回覆。祖雄曬出近15萬粉絲追蹤的IG帳號遭鎖定、停用的截圖，他無奈表示，如果重啟失敗，之後會以另一個新帳號為主，但祖雄仍不放棄，並喊話粉絲一起標記IG官方，讓他拿回帳號。