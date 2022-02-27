俄羅斯對烏克蘭的全面入侵進入第4天，雖然俄羅斯的炸彈在地平線上燃燒，俄國軍用飛機在基輔上空徘徊，但是烏克蘭的抵抗力量仍然頑強，可能因為烏克蘭守軍相信英雄與自己同在。在戰爭爆發的頭兩天，一位孤膽英雄已出現在基輔上空，是個身分不名的MiG-29戰機飛行員，據說他已完成6次空對空擊殺，其中包括Su-25、Su-27與Su-35、MiG-29，被尊稱「基輔幽靈」(The Ghost of Kyiv)。如果這位英勇的飛行員確有其人，那麼他將是二戰後以來歐洲第一個空戰王牌(Flying ace)，或許他只是傳說，那也沒關係，英雄有時不需要真的存在。

任務與目的(task and purpose)報導，「基輔幽靈」的推文首次出在戰爭爆發的第1天(24日)下午，是3則城市上空的烏克蘭MiG-29戰機飛掠的影片，其中一段看起來像是與Su-27戰鬥當中。由於開戰初期，俄羅斯利用飛彈強力轟炸烏克蘭好幾處空軍基地，許多戰機根本來不及升空，因此在城市上空仍有自己的戰機與敵軍在對抗，著實令許多烏克蘭人感到振奮。

這些影片被轉發了數千次之多，開始出現添油加醋的說明，有些目擊者說自己看到這架MiG-29擊落敵機，之後被媒體所轉錄。西班牙報紙《馬卡報》(Marca)聲稱，「基輔幽靈」擊落了2架SU-35、1架SU-27、1架MiG-29，和兩架SU-25，之後烏克蘭國防部似乎也發表了這則故事，他們發布了1架MiG-29擊落俄羅斯戰機的畫面，但後來發現這段影片可能是網路流傳的空戰遊戲畫面。

目前烏克蘭國防部的說法是，在戰爭的前兩天，俄羅斯已損失10架飛機(包括固定翼機與旋翼機)，但是真正的立功者，應該是烏克蘭剩餘的防空系統，而不是戰機。美國國防官員認為，雖然烏克蘭防空陣地受到重創，但是小型的野戰陣地還有一些悻存，使俄羅斯還不能徹底掌握烏克蘭的天空。

美國軍事家認為，基輔幽靈應該不是真的，但每一場衝突與戰爭都會出現英雄，比如19世紀的法國海盜讓•拉菲特(Jean Lafitte)被美化為1812年紐奧良戰役的美國之友，幫忙劫掠英軍物資。或者越戰時期北越空軍的「墳上校」(Colonel Tomb)，據說擊落13架美軍戰機的北越雙料王牌飛行員。

基輔幽靈更像是烏克蘭人的精神象徵，一種面對戰爭厄運時的反抗與希望，從這個意義上說，基輔幽靈已經足夠真實了。