雲林縣台西鄉尚德國小16日為夜光天使班學童舉行「虎虎生風」開學慶典，由昱昶能源公司捐贈書包、辭典等學習用品，校方表示台西鄉因人口老化與人口外移，不少弱勢家庭孩子有賴夜光天使班的課後輔導與照顧，希望藉由企業的協助，鼓勵孩子努力學習，用教育改變人生。

「虎虎生風」開學慶典由台西鄉長林芬瑩、尚德國小校長林文源、溪頂村長林錠玉等人共同主持，為夜光天使班學童加油打氣，勉勵他們在新學期不畏逆境、努力向上，學童並獲贈各種學習用品，以及食農環保繪本，拓展孩子們的永續環境視野。

林芬瑩表示，台西鄉有許多單親、隔代教養等弱勢家庭，父母或祖父母因忙於工作，下課後無法陪伴孩子溫習功課，也無力讓孩子參加補習，所以夜光天使班的課後輔導與照顧，對這些孩子而言是非常重要的，很感謝昱昶能源公司的捐助，讓孩子在新學期充滿希望。

林文源指出，尚德國小位處偏遠，各種資源相對缺乏，弱勢家庭每到開學，就要為孩子的各種學習用品傷腦筋，昱昶能源公司得知夜光天使班18名孩子的困境，贈送新書包與辭典，讓孩子感受社會的溫暖，期許孩子長大後有能力，也能回饋地方，形成善的循環。