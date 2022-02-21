新學期開始，學子們紛紛回歸學校生活，然而開學所需的學雜費、書本教材費等，對經濟弱勢家庭來說是一筆為數不小開銷，台灣世界展望會南區辦事處透過捐款人愛心，新學期共提供約3500萬元助學金，守護屏東共4692位弱勢家庭學子順利上學的路。

就讀高一的小羿於2016年成為展望會關懷的孩子，出生低收入戶家庭的她，父親從事採收芒果臨時工，母親因身體狀況不佳，無法負擔過於勞累工作，全家靠著微薄收入與政府補助過活，面對小羿及兄姐教育費及生活費用，對家人來說相當沉重。

面臨高中選校時，小羿擔心家中經濟無法支應龐大學雜費，一直不願意離鄉就學，在家人支持及社工員鼓勵下，她選擇延續在國中技藝班學習，到外縣市就讀自己有興趣的類科，且在校學習態度認真、成績表現良好，近期更獲得高雄市長盃全國美容美髮競賽第一名，令家人感到欣慰。

小羿說，很感謝展望會長期幫助，資助人也時常給予禮金鼓勵自己，讓她朝著夢想繼續邁進，因個性較為內向、缺乏自信，透過參與展望會生涯發展活動，及社工員與同儕陪伴，讓她更有勇氣嘗試新的事物及挑戰，期待未來能有更好成就，做一個對家庭及社會有貢獻的人。

台灣世界展望會南區辦事處長林惠君表示，為幫助在貧困中奮力向上、不放棄的孩子們順利就學，台灣展望會透過「助學行動」，每學期發放助學金，讓孩子無須擔心家庭經濟、安心求學，幫助他們有機會轉變自己、轉變家庭，打造未來希望。