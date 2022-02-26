新北市教育局14日起辦理為期2週的國中小候用校長市級儲訓，課程涵蓋美感、雙語、科技及閱讀等面向。昨在沙崙國小舉辦結業典禮，共38位候用校長完訓，現場由候用校長自發規劃主題，展現學習成果。學員黃珮琇說，此次儲訓參訪許多學校，讓我們快速吸取前輩校長的能量，最感動部分是參訪均一教育平台，看到許多年輕人放棄高薪投入教育，也再度點燃我們對教育付出的熱情。

教育局長張明文表示，2020至2022年度國中小候用校長甄選共錄取38名候用校長，共同進行市級儲訓。2週課程針對美感、雙語、科技及閱讀四大主題，安排參訪13所學校及民間單位，並邀集24位前輩校長及業界專家傳授心法。透過知能學習、參訪、討論、產出的歷程，讓學員了解新北重大教育政策，並具備全方位的實務能力。

2週課程包含「校長『優品』經營」課程，強調校長代表學校，應該穿出自己的品牌、舉止要有儀態。當日所有學員著正式服裝出席並上台走秀，最後投票選出最優品校長，反應相當熱烈。在「美感校園建構」中，將學員分為5組，分別拿到黏土、竹筷、木頭、色紙等不同材料。須在一小時內做出校舍，校舍必須立體，兼顧美感、色彩及空間配置。學員們一起發想設校理念，搭建出海洋樂園、彩虹校園等主題校舍，令人驚艷。

在「校長科技教育知能」中，資訊團召集人蔡明貴校長也教大家一分鐘做出家長日影片，此外分享各種軟體密技，傳授如何使用科技管理，幫助學校增加效能。雙語課程中則要求所有學員用英語自我介紹，並針對隨機拿到的景點用英文介紹。鼓勵校長從自身做起，才能落實推動孩子的雙語教育。

結訓典禮上，候用校長們分組展演學習成果。在美感主題中，學員將「虎虎生風」以肢體、音樂、畫作演出，展現生活美感與多才多藝；雙語主題則以英語讀者劇場形式，朗讀新北教育政策，展現雙語能力；科技主題介紹、分享各種社群功能，閱讀主題展示AI閱讀，鼓勵候用校長運用科技，在新疫情時代增進學生的學習、促進親師生溝通。

教育局表示，新北市國中小候用校長須經過甄選、多元儲訓課程、教育局實習及面試，通過始取得校長資格。期許每位候用校長透過儲訓，能夠勇敢面對未來種種考驗，成為卓越的學習促進者及學校領導者，為新北教育一起努力，開創適性多元的教育風景。