俄烏戰火持續延燒，引發全球高度關注，多位烏克蘭出生的好萊塢明星也相繼發聲，以《惡靈古堡》系列紅遍全球的蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）26日在IG發文表示，看到自己出生的國家遭到轟炸，朋友、家人四處躲藏，讓她深刻感受了撕裂般的疼痛。

接著提到，父親的故鄉前南斯拉夫也是戰火不斷，每次聽著家人講述曾經歷過的創傷和恐怖故事，讓她忍不住大嘆：「戰爭永遠不停息，還有無法帶來和平的領導人，以及帝國主義永無止境的霸淩，在流血和眼淚中付出代價的永遠都是平民百姓。」

「前龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭寇（Olga Kurylenko）也在IG寫道：「為烏克蘭與其人民的安全祈禱，請停止戰爭。」以《厲陰宅》系列中「華倫夫人」一角廣為人知的薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）也曬出烏克蘭國旗，用烏克蘭語寫下烏克蘭國歌歌詞及「我與烏克蘭同行」的英文，並分享如何透過人道救援組織幫助烏克蘭。

歐嘉柯瑞蘭寇(右圖)和薇拉法蜜嘉都聲援烏克蘭。(圖／達志影像)

因飾演《黑天鵝》中「莉莉」一角走紅的蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）在推特喊「上帝請保護烏克蘭人民」，她的巨星老公艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）也跟著發文聲援愛妻家鄉烏克蘭。