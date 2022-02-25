屏菸1936文化基地25日開幕，邀請優人神鼓以「時間長河」為名，現場演出。（林和生攝）

整齊畫一的鼓聲瞬間響起，屏菸1936文化基地25日晚間開幕，由知名優人神鼓以「時間長河」為名，將沉浸式劇場融入歷史場域，舞者穿梭於屏東菸葉館，演繹「歷史再造、屏菸新生」的意蘊，為這屏東市新興景點揭開完美序幕。

歷經2年修復的「屏菸1936文化基地」，開幕式由屏東縣長潘孟安主持，園區首先開放4大展館供民眾參觀，包括菸葉館、客家館及大武山、故宮特展，以科技導入沉浸式互動體驗，融合不同的屏東文化與產業多元樣貌，讓人有耳目一新感受。

透過文化部文資局「再造歷史現場計畫」經費補助下，讓走過86年的屏東菸葉廠，以屏菸1936文化基地樣貌重生，潘孟安說，縣府近年積極保留歷史建築，透過歷史紋理爬梳、空間活化，讓老建築說故事，此處不只有全台保存最完整的菸葉博物館，更以屏東多元文化匯集與民眾參與為核心，打造品牌化博物館群。

其中全台保存最完整的菸葉主題館，常設展分為兩大展區，菸葉實驗室透過視覺、觸覺與嗅覺，詳細介紹屏東菸葉種類、耕種環境與技術；加工機具則透過ＡＲ、投影等數位光影技術，讓民眾透過影像輕易理解菸葉生產的加工流程。

屏東客家館則透過沉浸式體驗廊道、大型環狀投影裝置、影音互動裝置等不同形式，將六堆300年在屏東平原發展過程中，所累積及傳承的智慧與文化，以新穎展示手法呈現。

潘孟安表示，園區至3月底前開放免費入場，228連假每日推出100份開園禮，26日起至3月20日每周末還有戶外市集，邀請馬戲、小丑、雜耍、魔術等街頭表演藝術，及在地美食、文創小物攤販，邀請民眾穿梭在熱帶植物中逛市集。