屏東客家子弟溫昇豪（左）親訪屏菸客家館，實際體驗剪紙藝術。（林和生攝）

屏東客家子弟溫昇豪（右）走訪屏菸客家館，與客委會副主委鍾孔炤討論六堆300年歷史脈絡。（林和生攝）

屏東六堆客家子弟溫昇豪，2日回到故鄉，應屏東縣政府之邀出席屏菸1936文化基地，「屏東客家館」名人開箱活動，與客委會副主委鍾孔炤、屏東縣副縣長吳麗雪共同體驗客家剪紙工藝，同時引領現場民眾感受客家魅力。

屏縣府文化處表示，屏東客家館分常設展及特展兩大區域，以結合藝術與科技創新感官體驗，透過聲光、投影技術、視覺與民眾互動，打造「客家版teamLab」，讓民眾感受客家文化沉浸式體驗。

吳麗雪指出，六堆客家300年來發展是台灣客家歷史重要關鍵，屏縣府積極籌辦文物典藏計畫，屏東客家館就是一個指標性博物館，將客家歷史文化、生態環境、建築地貌等，透過館舍整合及串聯，希望作為六堆文化重要傳承基地，成為六堆人尋本溯源驛站，亦為民眾探索六堆內涵的據點。

來自屏東高樹的客家子弟溫昇豪近期演出客語時代生活劇《茶金》大受好評，走逛客家館一圈後他有感而發地說，很開心回到自己故鄉，出席這麼有意義活動，一方面藉此宣揚自己家鄉人文風情，同時感謝縣府不遺餘力保存客家文化，結合人文、科技、藝術，將客家百年歷史年輕化，把文化落實在生活中。

客家館把文化拉近與下一代的距離，作為傳承的一個世代，溫昇豪希望和他一樣長期旅居在外的遊子，不妨來一趟尋根之旅，感受屬於自己家鄉的故事。