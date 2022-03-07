為縮短產地距離，摩斯漢堡於屏東農科打造食品廠房，東元餐飲集團會長黃茂雄（中）特地南下出席動土。（林和生攝）

東元餐飲集團旗下摩斯漢堡，7日宣布斥資14億元，於屏東農業生物科技園區規畫萬坪基地，打造專屬食品廠房，集團會長黃茂雄親自出席動土典禮，期待未來全面提升食品製成及創新研發技術，擴大布局促進地方經濟發展。

摩斯漢堡全台直營店鋪共303間，每日提供各式餐點服務顧客，集團為加強與在地農業合作，正積極籌備屏東食品加工廠建造，未來從產地到餐桌、食材到餐點，全程嚴密控管。

集團高層坦言，因疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，過去一直堅持使用在地農漁產，此次在屏東設立食品廠房，不僅能縮短產地製程距離、降低碳足跡，更能保存食材新鮮美味。

集團會長黃茂雄致詞時表示，東元集團成立60年來，首次離開台北、來到南部投資，等於宣示決定在南部發展，將視為集團新里程；未來還打算朝著生物科技、綠電及車電等領域邁進。

黃茂雄也強調，南部一直是他非常嚮往的地方，這裡是台灣農產起點，因此廠房將以最新、最高規格方式建造，符合國內外食安法規及趨勢，且使用自動與半自動倉儲系統，初步供給全台摩斯漢堡米粄產能，更期待將台灣優質農漁產品加工後外銷至世界各地。

同時連結產學合作，發掘在地產業及人才育成，整合未來3至5年的營運量能發展做好準備，帶動上、中、下游周邊產業發展。

除了摩斯設廠投資外，屏東農科主任謝勝信透露，國內食品大廠桂冠也將於近日投資20億元在農科設廠，除能創造超過400個就業機會外，更重要有機會與在地農友契作，保證未來農產品價格及通路，一旦產業發展順利，青農便有機會返鄉從事農作。