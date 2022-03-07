羅文裕領軍的「客家小吵」音樂節日前登場。（大賞門文創提供）

許富凱參與「客家小吵」音樂節演出。（大賞門文創提供）

客語金曲歌王羅文裕領軍的「客家小吵」音樂節，5、6日一連2天華麗登場，5日由嘻哈歌手Yappy、黃子軒與山平快樂團等歌手熱鬧開唱，周蕙、陳威全、彤溫岑二重唱、許富凱、朱海君、曾昱嘉、草屯因仔都共襄盛舉；羅文裕為推廣客家文化，去年起主辦「客家小吵」，今年則轉由市府單位主辦，希望將客家文化透過不同族群的「吵鬧」，協助在地品牌，促進地域活化，未來能將庄頭搖滾推廣到全台各地。

受邀演出音樂節的歌手幾乎清一色都是客家籍，包括羅文裕、朱海君、曾昱嘉、彤溫岑二重唱、陳明珠、徐哲緯、黃子軒與山平快、Yappy等，有趣的是，羅文裕和朱海君皆是美濃出身的金曲歌王、歌后，來自旗山的許富凱則笑稱和羅文裕是「旗美雙少」，三個人皆金曲加身，成為本屆「二王一后」一大亮點！羅文裕也和許富凱二王以國、台、客三語合唱引起轟動，而清新甜美的彤溫岑二重唱第一次參與音樂節演出，奕彤開心表示：「人生首次音樂節成就解鎖了。」奕岑則說：「看到好多歌壇哥哥姊姊，我們像小粉絲一直和前輩們合影。」

經過這2天音樂節，羅文裕表示：「這次純粹最大的賣點就是『好音樂』！」從策展人的角度思考確實需要思考很多，如歌手、音樂風格等，得滿足不同年齡層的聽眾，「如何『吵』得美味真的是很難的一件事」。羅文裕感謝所有歌手、樂手及音響工程一起賣力的演出，「光是看到觀眾超過晚上六點，還滿滿的擠在現場不肯回家做菜或吃飯，就知道我們成功了。」