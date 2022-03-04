周治平獻唱多首經典民歌。（年代提供）

許富凱上《那些年。那些歌》唱出對外婆的思念。（年代提供）

年代《那些年。那些歌》本周金光閃閃，台語歌王許富凱、荒山亮以及客語歌王羅文裕齊聚，以音樂會友，現場一片歡樂。許富凱入圍7次金曲獎才獲歌王肯定，他透露第6次槓龜時，荒山亮竟因為心疼他而落下男兒淚，比得獎還驚喜。而另一金牌音樂製作人周治平，合作過無數大咖港星，也上節目親揭大明星錄音癖好，他透露譚詠麟是錄音錄得最輕鬆的藝人，原因竟是他中文咬字很糟糕！

身為金曲評審之一的陳國華，對許富凱的美聲轉音讚嘆不已，然而許富凱入圍了7次金曲獎才獲歌王肯定，一度對自己失去信心，他透露第6次槓龜時，荒山亮竟因為心疼他而落下男兒淚，比得獎還要驚喜。

許富凱也提到趁疫情在家期間整理CD櫃，找到一張印有外婆告別式照片的DVD，勾起兒時祖孫相處回憶，然而10年前他剛上台北尋夢，外婆就過世，來不及見她最後一面是心中永遠的痛，許富凱也因此為外婆寫了一首歌《無聲》表達思念，現場獻唱時情感細膩，讓陳國華聽了頻起雞皮疙瘩。

而周治平合作過無數大牌港星，包含張國榮、譚詠麟、張學友、劉德華等，他也上節目親揭大明星錄音癖好。周治平說張國榮在錄唱時，服裝相當講究，舉止、手勢投入得像在對千萬人開唱，很有演唱會既視感。

至於譚詠麟則是被公認中文咬字很糟糕，周治平笑說：「但非要他咬字咬對，就沒有他的味道了，所以錄他其實最輕鬆。」而熱情的譚詠麟錄完音一定帶所有人去吃餐廳，讓周治平認為越大牌的明星越好相處，他也在節目演唱多首經典代表作，現場聽得如癡如醉。《那些年。那些歌》每周六、日晚8點在年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。