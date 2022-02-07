黎姓機師今年1月初入境後，遭疾管署處分「居家檢疫」的防疫措施，他認為這5天必須停留在旅館不得外出，遭到拘禁聲請提審，桃園地方法院駁回後，他提抗告，但因檢疫期間屆滿離開旅館後他才提抗告，台北高等行政法院認為他已不受拘禁，駁回確定。

今年1月3日黎姓機師執行長班任務入境，被要求到桃園市旅館，實施居家檢疫之防疫措施，居家檢疫至1月8日止，居家檢疫的5天期間內，必須停留在旅館不得外出，否則將被以違反傳染病防治法處以10萬至100萬元罰鍰的制裁，他因此聲請提審，遭駁回後提抗告。

北高行政法院認為，疾管署藉由公權力措施，以違反處分命令效力將受罰鍰之制裁的心理上強制，使黎姓機師不能依其意願離開此受拘束的空間，已達人身自由遭剝奪的程度，而屬提審法所稱之「拘禁」無誤。

北高行政法院指出，黎姓機師在居家檢疫期間屆滿，離開旅館後，恢復其人身自由不受拘禁之狀態，才在1月10日提起抗告，原遭拘禁既已釋放，而無人身自由遭剝奪有待即時司法救濟之情形，他的抗告無理由，裁定駁回確定。