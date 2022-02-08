女星何如芸在年前搭機飛往新加坡，與一對兒子團圓過年，隨著春節假期結束，何如芸也在6日回到台灣，並入住防疫旅館、開始隔離，何如芸昨（7日）就發文分享機場從落地、出關、做PCR等流程，「我深深感受到政府這一條龍式維持的不易與艱難」，過程中各個防疫人員都耐心協助檢疫、秩序良好，讓何如芸直呼：「這種被照顧的感覺，很正！」

何如芸6日從新加坡搭機回台灣，她事後在臉書記錄出關的每一道關卡和心得，何如芸說：「在機場出關時，我深深感受到政府這一條龍式維持的不易與艱難」，何如芸表示，從飛機落地後，就有身穿防護衣的人員唱名做PCR，途中有旅客沒有事先完成入境檢疫表格，防疫人員仍一邊耐心教導、一邊繼續檢查，避免拖遲入境的時間。

何如芸分享機場出關秩序和檢疫狀況，她大讚每一個流程都井然有序，甚至還聽到有人輕輕說「歡迎回家」。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸在等待的同時，就接到防疫旅館的電話通知，接著何如芸排隊領快篩試劑，「過手提行李X光掃描，領寄關行李，我用快速通關過海關，掃描機出問題，我才一抬頭，馬上制服人員趨近請我換一台機器，我連一句話都不用開口問。」何如芸表示，每一個流程都井然有序，甚至還聽到有人輕輕說「歡迎回家」。

入境的每個流程都秩序良好、防疫人員耐心解釋，甚至戴著口罩也能感受到微笑，何如芸感動說：「我只要像個傻子，跟著走就對了...這種被照顧的感覺，很正！」而何如芸當天的班機6點落地，她原以為半夜才到防疫旅館，沒想到，何如芸8點就進入防疫旅館，2小時就結束所有繁複的關卡，她也標記直呼：「#謝謝所有辛苦守著國門的所有人 #感謝所有防疫人員」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。