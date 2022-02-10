進入冬季後，日本不少地區開始下雪，其中靠近北部的北海道，雪量更是驚人。日本一名網友近日發現，路邊停放的一排腳踏車，由於大雪的因素，置物籃竟積了又高又厚的雪，看起來宛如一碗剉冰，照片曝光後，累積近17萬人按讚。

日本網友@ichiichi1206先前在推特分享一張趣照，當時他在北海道札幌發現，好幾輛停放路邊的腳踏車，由於長期沒有人使用，因此置物籃及坐墊都積了一層雪，堆得如小山丘般，看起來像是一碗剉冰，他也不禁表示，「這是一個腳踏車置物籃，沒想到它竟然能裝這麼多雪」。

根據《BIGLOBE》報導，這一張照是網友@ichiichi1206在本月6日中午12點左右拍攝，當時覺得很可愛，因此就分享至推特，沒想到引發討論，原PO住在札幌約30年，先前在馬來西亞生活約4、5年，直到去年12月才回到日本，對於驚人的雪量也感到驚訝，「過去雪量沒這麼多，天氣雖然沒變更冷，但今年2月的雪看起來有越來越多的現象」。

原po表示，雖然下雪很美，但當地人一想到剷雪，就覺得非常頭痛，而他也苦中作樂，拿出糖漿淋在積雪上，看起來更像一碗剉冰，甚至還拿出一盤泡菜豬肉，放在腳踏車旁一起合照，看起來如泡菜豬肉配一碗大份量白飯。不少網友笑著回應，「淋上糖漿後，看起來好像很好吃」、「冬季限定的剉冰」。