虎年新春第一天玉山、合歡山就下雪了！由於溫度、水氣條件充足，凌晨0時起合歡山武嶺、松雪樓一帶就開始下冰霰，到上午7時已積雪2公分厚，不少民眾衝上山賞雪，現場已出現長達1公里的排隊上山車潮，山上停車場已被擠爆。不只合歡山，玉山也下雪了，從上午5時30分下雪到上午8時還在持續，積雪0.5公分厚。

合歡山上的停車場擠滿車子。（翻攝自 合歡山即時影像）

大年初一走春，合歡山就下雪，凌晨0時開始下到上午7時，積雪已有2公分厚，不少民眾為了賞雪，除夕夜就在合歡山等新春瑞雪，由於合歡山自翠峰到大禹嶺管制通行，導致長達1公里以上的排隊車朝出現，等公路局確認台14甲道路狀況後已在上午7時會開放通行，不到上午9時合歡山昆陽停車場就已經爆滿，還出現警察指揮交通，提醒欲上山賞雪民眾車子記得掛雪練。

圖為合歡山遊客中心，標高3150公尺，已變成銀白世界。（翻攝自 合歡山即時影像）

除了合歡山，玉山也有下雪，氣象局表示，玉山氣象站從清晨5時30分下雪，到上午8時都還持續下雪中，積雪0.5公分厚，指出這波冷空氣水氣很足，3000公尺以上高山都有下雪的機會。

玉山也下雪了。（氣象局提供）