大年初二南投陽光露臉，雖然帶著些許寒意，但仍不減民眾出遊興致，像是春節必訪的南投紫南宮，一早名間交流道就湧現車潮，從台三線彰南路往南方向，一路走走停停行車速度緩慢。（吳建輝攝）

南投服務區同樣擠滿人車潮，停車格一位難求，服務區內用座位也一樣，人滿為患。（吳建輝攝）

超塞！農曆初二是回娘家的日子，今年因疫情人車潮都減少，但國道３號南投路段上午９點開始還是湧現車潮，國道3號從霧峰交流道一路塞到名間交流道，車速一度掉到21公里以下，最快也僅有43公里，警方表示，預計將會塞車塞至晚上，提醒用路人能避開地雷路段。

大年初二南投陽光露臉，雖然帶著些許寒意，但仍不減民眾出遊興致，像是春節必訪的南投紫南宮，一早名間交流道就湧現車潮，從台三線彰南路往南方向，一路走走停停行車速度緩慢，南投服務區同樣擠滿人車潮，停車格一位難求，服務區內用座位也一樣，人滿為患。

國道警表示，大年初二南投地區從草屯到名間車潮恐怕將一路塞到晚上，車速緩慢仍發生零星碰撞，所幸都沒有出現嚴重傷亡，也提醒用路人能夠多加使用替代道路，避免塞在車陣中，敗興而歸。

另外南投平路塞車熱點像是台３線竹山交流道往溪頭方向至極山路與保甲路口，從上午9點開始至下午1點會有一波車潮，151線溪頭自然教育園區附近下午3點過後，往交流道方向151線鹿谷市區保甲路至竹山交流道也容易塞車。

國6愛蘭交流道則是從上午9點開始往埔里鎮愛蘭橋的三岔路口，下午3點則是台14線埔里鎮愛蘭三岔路口至愛蘭交流道往國姓方向；日月潭則是上午10點開始從九龍路口、水社、向山、伊達邵等；合歡山台14甲線清境到武嶺路段；名間交流道台3線至名間市區南下，也會有一波車潮，下午則是北上路段開始壅塞。

警方也呼籲所有駕駛人，應隨時收聽路況報導，並提前改道行駛，避開管制或容易塞車區域，也勿任意違規停車，並遵守員警或義交人員指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。