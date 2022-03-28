行政院長蘇貞昌今召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、國內疫苗施打情形以及清明掃墓和遶境進香防疫規劃等議題進行討論，蘇貞昌下令，有關近期數起群聚事件，請指揮中心與相關部會妥適設置篩檢站並安排相關分流動線，請指揮中心協助在短時間內調度相關部會所需快篩試劑。

指揮中心表示，全球疫情略有下降，惟部分歐洲國家疫情仍有回升，另有部分國家正面臨死亡率高峰，整體國際疫情仍屬嚴峻；國內境外移入病例數持續增加，以東南亞國家移入為多，境外威脅仍大，仍應持續嚴守並落實邊境檢疫，而本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清之群聚事件，顯示社區傳播風險上升，雖目前尚在可控範圍內，但仍需快速調查、隔離感染者，並加強採檢監測。

蘇貞昌表示，本週末是疫情開始後的第三個清明祭祖時節，指揮中心與地方政府針對相關防疫措施皆已有相當經驗，民眾也已逐漸配合調整祭祖的時間與模式，為兼顧國人慎終追遠的習俗以及防疫需求，請指揮中心加強宣導相關防疫規範，也請國人踴躍施打疫苗、配合實聯制、量測體溫及消毒，並積極配合指揮中心及地方政府所訂相關防疫管制措施；而對於近期相關繞境進香及相關追思活動，亦請指揮中心及地方政府視疫情發展情形審定相關活動提報之防疫計畫。

蘇貞昌指出，有關近期數起群聚事件，請指揮中心與相關部會妥適設置篩檢站並安排相關分流動線，請指揮中心協助在短時間內調度相關部會所需快篩試劑；而對於全國各港區的管理，請交通部確實督導相關防疫作為；此外，請台電公司確切落實工區間的區隔並提供更嚴謹的防護措施。

蘇貞昌指出，去年發生數起移工群聚感染事件，在指揮中心與勞動部等部會以及地方政府通力合作，以及相關企業之工廠廠區也都積極配合下，已建立起工區分流的防疫機制與措施，在近日所發生的移工群聚案件也發揮重要作用，讓不同工區之間阻隔相互感染。

蘇貞昌強調，由於外籍勞工人處異鄉，語言多有不通之情形，對於政府相關檢疫及隔離防疫作為或有不解甚至心生恐懼之情形，請勞動部秉持人道考量，安排受隔離檢疫移工熟悉或信任之人與其進行溝通，清楚說明政府防疫規範，並在確認身體健康後仍能繼續進行工作，無論本國勞工或外籍移工都採行相同措施，使其在隔離檢疫期間得以安心。