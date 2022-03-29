美國總統拜登周一向國會提出2023財政年度（自10月1日起）預算案，總規模達到5.79兆美元，其重點包括對超級富豪和企業提高稅負以降低財政赤字、提高企業庫藏股限制、創下承平時期最高記錄的軍防支出，提高社會安全支出，以及對烏克蘭提供更多援助。

拜登提出的新年度預算案點出其政府執政的優先事項，包括兌現對富人和企業加稅的競選支票，但這只是一份願望清單，最終能否通過仍有待國會兩院表決，以過往經驗來看，美國國會通常不會照單全收。

拜登周一在白宮記者會上表示，透過今天提出的預算案，他要向美國人民發出一個明確的訊息，即政府所重視的三件事首先是財政責任，第二是安全和保障，第三則是建設美好未來所需的投資。

根據這份新預算案，美國政府將把企業稅率從21%提高到28%，並對金字塔頂端的超級富豪與財富超過1億美元的家庭課徵20%的最低稅率，預計今年聯邦赤字將因此減少逾1.3兆美元，未來10年可減少逾1兆美元。

這項所謂的「億萬富豪最低稅率」將鎖定富人的「全部所得」，包括標準的應稅所得，以及股票等投資的未實現利益。

該預算案並將個人所得稅的最高邊際稅率提高到39.6%，以及財政部提出的新機制，以確保企業稅率至少達到15%，落實去年在經合組織（OECD）推動下，全球136個國家所達成的協議。

拜登提出總規模達8133億美元的國防與國家安全支出，其中國防預算達到7730億美元，較2022財年的預算增加307億美元或4.1%，並創下承平時期的最高記錄。

美國國防部長奧斯汀表示，新年度預算將確保美國的國防發展、採購和軍事現代化能力，以應對來自中國進逼的挑戰與來自俄羅斯的嚴重威脅。

美國政府預計為烏克蘭額外提供10億美元援助，以及為「歐洲防禦倡議」（European Defense Initiative）、北約和抵禦俄羅斯侵略的計畫提供69億美元。

此外，美國政府計畫為社會保障管理局（Social Security Administration）增加預算18億美元，使其新年度的預算總額達到148億美元。

這份預算案是基於俄羅斯入侵烏克蘭之前所做的經濟評估。雖然這場俄烏戰爭已經導致能源和食品通膨進一步惡化，但白宮經濟顧問委員會主席勞斯（Cecilia Rouse）表示，政府仍然預期未來一年經濟仍將增強，通膨將有所緩解。