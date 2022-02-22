劉昆指出，財政政策要適當靠前發力，就是要用好政策工具箱，打足提前量，早出台政策、早落地見效。從去年第四季到今年1月份，已經陸陸續續有一些減稅降費方面的政策推出。

大陸國新辦22日就大陸財政改革與發展工作舉行記者會。大陸財政部部長劉昆表示，中共中央經濟工作會議要求，2022年積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續，體現了穩字當頭、穩中求進的工作總基調。在去年1.1兆元（人民幣，下同）基礎上，今年將實施更大規模減稅降費，市場主體會有更多獲得感。

劉昆指出，財政政策要適當靠前發力，就是要用好政策工具箱，打足提前量，早出台政策、早落地見效。從去年第四季到今年1月份，已經陸陸續續有一些減稅降費方面的政策推出。重點要做好六方面工作：

一是實施更大力度減稅降費，在去年1.1兆元基礎上，今年將實施更大規模減稅降費，市場主體會有更多獲得感。

二是保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家「十四五」規畫重大項目，提高支出精準度，不撒「胡椒麵」。

三是合理安排地方政府專項債券，去年底已提前下達了1.46兆元，1月份完成發行4844億元，占提前下達限額的1／3，全部用於交通、市政、產業園區基礎設施、保障性安居工程等重點領域。實際上地方政府發行專項債券的資金，去年底還有一部分資金留到今年用，所以可以看到，各地有很多新的項目在開工，有相當多的項目就是利用了地方政府專項債券的資金。

四是加大中央對地方轉移支付。今年中央對地方轉移支付特別是一般性轉移支付規模將較大幅度增加，繼續向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢基層「三保」底線。

五是堅持黨政機關過緊日子，中央財政帶頭，繼續壓減非重點、非剛性支出。地方財政也要從嚴從緊，節儉辦一切事業。

六是嚴肅財經紀律，加強和改進地方財經秩序，讓財經紀律成為不可觸碰的「高壓線」。