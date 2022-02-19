台南市警察局善化分局公布本周轄內易肇事路口。（警方提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局善化分局公布本周轄內易肇事路口。（警方提供／張毓翎台南傳真）

台南科學園區蓬勃發展，帶來大量車潮，衍生交通壅塞等問題，台南市警察局善化分局統計，從今年起至2月18日，轄內共有142件交通事故，其中8成都在上班日，發生時段前3名依序為8至10時、16至18時及6至8時，都是上、下班尖峰時段。

善化警分局分析近期交通事故，發現上班日交通事故占82％、假日約18％；發生時段前3名為8至10時（占20％）、16至18（占17％）、6至8時（占16％），並以未注意車前狀況、行車未禮讓及轉彎未依規定為主因。

警方綜合平、假日交通事故發生比率及發生時段，認為未來交通的挑戰，與南科的發展息息相關，有鑑於此，每周至少編排6次，針對易超速違規衍生嚴重事故路段和易肇事路口加強執法，降低事故發生率。

本周更新易肇事路口為善化區民生與仁愛路口、中山與中正路口、中興與中華路口、新市區台1線與光華街口、樹谷大道與活水路口、台1線與新港社大道路口等6處，警方呼籲駕駛人行經以上路口，務必遵守交通規則。