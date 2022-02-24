陸單日供港蔬菜689公噸 生鮮食物貨量維持七成 12:172022/02/24 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港疫情嚴峻，大陸23日供港蔬菜689公噸，生鮮食物貨量維持在平日七成。（香港中通社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港府發言人今（24日）表示，昨日由大陸進口香港的鮮活食品供應大致穩定。根據最新資料，昨日（23日）經香港漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的大陸供港蔬菜約為689公噸，約為平日供應量七成多。 昨日大陸進口香港的冰鮮家禽（生鮮食品）整體貨量維持在平日近七成左右，冷凍豬肉整體貨量如常，整體蔬菜批發價維持穩定。 天冷蔬菜需求增 批發菜價漲幅達2成 台灣權王－法人喊讚 大樹寶雅權證吸睛 #貨量 #生鮮 #市場 #蔬菜 #批發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電派息4.608元 四年新高 04:102022/02/24 證券．權證 草莓水傷 有機蔬菜忙防寒 04:102022/02/24 地方新聞 天氣冷開花慢 台南火鶴花出貨量減半 21:192022/02/23 寶島 俄烏情勢緊張 政院全力維持股匯市、物價穩定 21:192022/02/23 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 持續偏多看待 04:102022/02/24 證券．權證 宅配通擬配息2.1元 創10年新高 21:462022/02/23 財經 牧德樂觀產業前景 今年營運穩 04:102022/02/24 證券．權證 《熱門族群》工業電腦3傑 融程電挾利器穩局 10:512022/02/24 財經 基本面強勁 美REITs潛利大 04:102022/02/24 投資理財 防疫鬆綁 3／1起雙鐵開放飲食 3情況可不戴口罩 11:232022/02/24 生活 台綜院1月EPI年增率達7.53％ 估1月經濟成長達2.8％ 19:492022/02/23 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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