港府發言人今（24日）表示，昨日由大陸進口香港的鮮活食品供應大致穩定。根據最新資料，昨日（23日）經香港漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的大陸供港蔬菜約為689公噸，約為平日供應量七成多。

昨日大陸進口香港的冰鮮家禽（生鮮食品）整體貨量維持在平日近七成左右，冷凍豬肉整體貨量如常，整體蔬菜批發價維持穩定。