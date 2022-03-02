持續受累於手機庫存調整、WiFi主晶片缺貨，加上工作天數減少等影響，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）2月營收大幅年減45.62％，滑至1.82億元，月減26.31％，續為兩年多來新低；今年前2月營收為4.29億元，年減38.29％。

宏捷科自2021年第四季來，營運遭遇逆風，2022年繼1月營收失守3億元大關後，2月業績在淡季效應下持續低迷，包括客戶庫存調整、WiFi主晶片影響，再加上適逢農曆年假工作天數減少等，法人預估，宏捷科2022年第一季將是近期內狀況最糟的時間點，單季營收的年增與季增表現，恐無法避免雙位數下滑。

法人指出，宏捷科大客戶之一的立積減少下單量，主要因WiFi主晶片缺貨，在長短料問題下，客戶須對此修正，以致下單量減少。據供應鏈表示，當前主晶片交期雖仍相當吃緊，不過，交期已從原先的52周縮短為36周，供給出現回溫跡象，預期WiFi晶片供給下半年可望逐步改善。宏捷科WiFi有機會於第二季率先回升，下半年可望重返成長軌道。

宏捷科持續耕耘各應用領域，低軌道衛星產品日前已順利通過認證，目前靜待客戶指示出貨，2022年有望小量生產。

在手機方面，法人指出，宏捷科最大客戶Skyworks自2021年下半年起投片有超過40％為5G，2022年的投片則改以5G為主，現已大幅提升至70％。據研調單位預估，2022年全球5G手機市占將達47.5％，生產總數將達約6.6億支，因5G手機使用砷化鎵面積較4G多出30％，帶動砷化鎵用量大增，對宏捷科有利。

在Cat.1 PA方面，需求維持每年30～40％穩定成長，法人表示，靜待主晶片的影響緩解，仍看好今年總量持續成長。